Sistema BRT do Rio de Janeiro interrompe circulação nos trechos Alvorada/Penha e Madureira/Recreio no início da tarde desta segunda (11)

Alteração na operação acontece por conta de manifestação próxima a estação Ipase

VINICIUS DE OLIVEIRA

A MOBI-Rio informou na tarde desta segunda-feira, 11 de setembro de 2023, que os serviços do corredor Transcarioca, do sistema BRT do Rio de Janeiro, estão interrompidos nos trechos Alvorada/Penha e Madureira/Recreio.

As mudanças na circulação dos coletivos acontecem por conta de uma manifestação na via na altura da estação Ipase.

A empresa ressaltou que a linha 42 – Madureira x Galeão (Parador) opera normalmente.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte