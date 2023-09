São José dos Campos (SP) terá novos pontos de parada de bicicletas

Primeiro local a receber a novidade ainda em setembro é a avenida Linneu de Moura

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de São José dos Campos (SP) anunciou que os ciclistas da cidade contarão com uma novidade que beneficiará a todos que utilizam as magrelas, já que a partir de setembro a cidade ganha a primeira estrutura para parada de bicicletas.

A novidade será instalada na avenida Linneu de Moura, no sentido cidade/bairro.

De acordo com a prefeitura, o investimento na infraestrutura cicloviária do município já foi responsável por 165 quilômetros de vias exclusivas, que melhoram as condições de deslocamentos por bicicletas, proporcionando segurança e rapidez aos ciclistas.

Os pontos contarão com cobertura, ferramentas de manutenção para as bicicletas, bombas para encher os pneus, torneira para lavagem das bikes, bebedouro, inclusive para pets, iluminação e lixeira.

Outros locais, como o Parque da Cidade, Via Cambuí, Parque Ribeirão Vermelho, também poderão ser beneficiados com estes espaços para atender aos ciclistas de toda a cidade, segundo a administração municipal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte