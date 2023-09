Pindamonhangaba (SP) contrata empresa para implantar 50 abrigos de ônibus por R$ 680 mil

Quatro empresas participaram do leilão, destinado à construção de paradas de ônibus com material metálico

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, finalizou processo licitatório para a construção de 50 abrigos de ônibus.

Na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 11 de setembro de 2023, foi publicado ato de homologação em favor da empresa Metalflex Ltda, no valor total de R$ 684.222,00.

Serão executados abrigos para ponto de paradas de ônibus com três metros de comprimento e 2,878 metros de altura.

Os abrigos cobertos devem ser fabricados de forma modular, em perfis de aço.

Veja abaixo o modelo:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes