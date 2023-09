Maceió (AL) instala novos abrigos de pontos de ônibus na Rota do Mar

Novas estruturas estão próximas aos conjuntos Aprígio Vilela e Parque dos Caetés

ARTHUR FERRARI

O Departamento Municipal de Transportes e Trânsito (DMTT) de Maceió (AL) deu início, no último sábado, 09 de setembro de 2023, o projeto de melhorias no transporte público da cidade, marcando o começo da implantação de novos abrigos de ônibus na região da Rota do Mar.

De acordo com a prefeitura, na primeira etapa, dois abrigos foram instalados nas imediações dos conjuntos Aprígio Vilela e Parque dos Caetés, representando um avanço significativo na infraestrutura do sistema de transporte coletivo da capital alagoana.

O diretor-presidente do DMTT, André Costa, destacou a importância desses novos abrigos para a cidade, que tem como objetivo a melhoria da qualidade do transporte público. “A implantação desses abrigos representa muito para a gestão do prefeito JHC, que prioriza melhorar a qualidade do transporte público na cidade, e ainda, dar mais conforto e condições aos usuários”, afirma Costa.

O abrigo instalado no residencial Aprígio Vilela atenderá as pessoas que utilizam o itinerário Jacarecica/Benedito Bentes, enquanto o equipamento localizado no conjunto Parque dos Caetés beneficiará os usuários que se deslocam no sentido Benedito Bentes/Jacarecica. Essas instalações estratégicas visam não apenas proteger os passageiros das intempéries climáticas, mas também proporcionar maior comodidade durante a espera pelo transporte público.

Vale destacar que a implantação dos abrigos de ônibus está sendo realizada conforme a programação estabelecida pelo DMTT e atende aos pedidos dos moradores da região.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte