Linha 9-Esmeralda de trem transportou mais de 1,5 milhão de passageiros durante o The Town

Dados de pesquisa feita pela concessionária em conjunto com o Datafolha apontam que 60% do público total do evento utilizou o serviço por trilhos

ARTHUR FERRARI

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens urbanos em São Paulo, divulgou nesta segunda-feira, 11 de setembro de 2023, um balanço da operação nos dias do festival de música The Town, que aconteceu no primeiro e segundo finais de semana de setembro, além da quinta-feira (07), feriado da Independência do Brasil.

Segundo dados levantados pela pesquisa realizada pela concessionária em parceria com o Datafolha, mais de 1,5 milhão de pessoas foram transportadas entre os trens comuns e expressos disponibilizados, com 283 mil passageiros tendo passado pela Estação Autódromo da Linha 9, que em dias comuns recebe cerca de 8 mil usuários.

Os números ainda apontam que mais de 70% dos passageiros consideraram como positiva a experiência de usar tanto os trens regulares, semiexpresso e expresso durante o primeiro dia do festival, com a satisfação subindo para quase 95% no terceiro dia, após ajustes feitos na operação.

De acordo com Marcio Hannas, presidente da CCR Mobilidade, empresa responsável pela ViaMobilidade, “De cada 10 pessoas que foram ao The Town, 6 passaram pelos trilhos da ViaMobilidade”.

Confira o balanço completo da operação em números:

Mais de 1,5 milhão nos 5 dias do evento na linha 9 – Esmeralda.

Total de viagens em 5 dias: 1500 no serviço regular nas linhas 8 e 9 e 120 no especial.

Mais de 220 mil pessoas passaram pela Estação Autódromo, da Linha 9-Esmeralda, utilizando o serviço regular, além das 63 mil pessoas, nos serviços expresso e semiexpresso. Em um final de semana normal, o volume é de 8 mil pessoas.

Do total de público do evento, cerca de 60 % usou a Linha 9 –Esmeralda.

80% das pessoas que se deslocaram ao The Town usaram o serviço regular de transporte.

Tempo de fila máximo na volta foi de 10 min no dia 07 e 7min no dia 09.

Considerando todo o público do festival, evitou-se a emissão de 625 toneladas de CO2 nos 5 dias de evento e 130 toneladas se considerar apenas o público que usou os serviços especiais (obs.: cálculo preliminar considerando a comparação com três pessoas por carro se deslocando, em média 25 km, ida e volta).

1000 funcionários mobilizados por dia entre estações, no Centro de Controle Operacional, operadores de trem e manutenção, por dia, só nas linhas 8 e 9.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte