Estão abertas as inscrições para seleção de 40 motoristas do sistema de transporte coletivo de Palmas (TO)

O salário é de R$ 2.849,29 e a carga horária é de 40 horas semanais. Os interessados tem até a próxima quinta-feira (14) para se candidatar.

MICHELLE SOUZA

As inscrições podem ser feitas na sede da ATCP (Agência de Transporte Coletivo de Palmas), que das 8h às 12h e das 14h às 18h. O edital completo já foi publicado no Diário Oficial do município, do dia 6 de setembro. O processo seletivo é válido até o dia 31 de dezembro de 2023. O recrutamento é de caráter emergencial, para suprir as necessidades do transporte público da capital.

O motorista que quiser participar da seleção deve preencher alguns requisitos como ter mais de 21 anos, possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria D, comprovar experiência mínima de três meses na área ou se submeter a capacitação e treinamento oferecidos pela agência, e não ter ter cometido nenhuma infração de trânsito grave ou gravíssima nos últimos 12 meses.

A lista dos inscritos será publicada no dia 15, já o resultado final e a convocação para teste prático de direção serão anunciados no dia 20 setembro.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte