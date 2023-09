Urbs começa a reforma de 120 estações-tubo em Curitiba (PR) nesta segunda (11)

Com investimento de R$ 6,4 milhões, o projeto vai reformar o piso e fazer a adequação das portas destinadas a pessoas com deficiência

MICHELLE SOUZA

A Urbs (Urbanização de Curitiba) começa nesta segunda-feira (11) a revitalização de 120 estações-tubo da capital. O projeto prevê a reforma dos pisos e a adequação das portas destinadas a pessoas com deficiência, o investimento é de R$ 6,4 milhões,

Estações que já entram em obras nesta segunda:

Alto Boqueirão (sentido Terminal Boqueirão); Terminal Campo Comprido (sentido CIC Norte); PUC (sentido Fazenda Rio Grande/Aeroporto); CIC Norte (sentido Terminal Pinhais); Xapinhal (sentido Terminal Pinheirinho); Parque Iguaçu (sentido Sitio Cercado); Terminal CIC (sentido Maracanã) e Terminal Santa Felicidade (sentido Terminal Bairro Alto).

De acordo com o presidente da Urbs, o objetivo da reforma é dar mais conforto, segurança e acessibilidade aos passageiros do sistema de transporte de Curitiba.

Com as novas obras, sobe para 205 o número de estações reformadas desde o ano passado, o que representa 60% das 338 estações-tubo de Curitiba.

De acordo com a previsão da Urbs, a reforma das 120 estações-tubo deve ser concluída em janeiro de 2024. As obras foram divididas em quatro lotes e as estações-tubo ficarão desativadas parcialmente ou integralmente. Os usuários serão avisados por informações em cartazes e Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas estações-tubo. Cada revitalização deve durar de quatro a seis dias, em média. Mas alguns pontos poderão ficar desativados de dez a 22 dias, como é o caso da Estação Central (sentido Terminal Capão Raso), com obras previstas para dezembro.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte