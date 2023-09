Trens da linha 8-Diamante circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Júlio Prestes e Amador Bueno neste domingo (10)

Problema é causado por falha de sinalização

ARTHUR FERRARI

Os trens da linha 8-Diamante, operada pela ViaMobilidade, circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada após uma falha de sinalização na tarde deste domingo, 10 de setembro de 2023.

O Diário do Transporte procurou a concessionária, que disse em nota que o serviço é afetado entre as estações Julio Prestes e Amador Bueno.

Veja a nota na íntegra:

São Paulo, 10 de setembro de 2023 – Técnicos da ViaMobilidade atuam para normalizar falha de sinalização na Linha 8-Diamante. No momento, os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Julio Prestes e Amador Bueno. Passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros nos trens e nas estações.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte