Mais de cinco mil estudantes são atendidos pelo cadastramento itinerante, em Petrópolis (RJ)

O Setranspetro (Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis) está concluindo o projeto “Cadastramento Itinerante nas Escolas”, em Petrópolis, O mutirão, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, alcançou mais de cinco mil alunos, que terão acesso à primeira via do cartão de bilhetagem eletrônica, para o embarque correto nos ônibus e os deslocamentos letivos.

Foram atendidas 109 instituições de ensino, por todas as regiões da cidade, inclusive, estudantes do EJA (Educação para Jovens e Adultos). Até o momento, mais de 2,7 mil alunos já receberam a primeira via do cartão.

Divididos em equipes, mais de 30 colaboradores participaram do projeto. Na primeira etapa, os profissionais recolheram os cadastros preenchidos pelos pais e responsáveis. Após a confecção, o mutirão voltou às instituições de ensino, para a entrega dos cartões aos estudantes.

Aqueles estudantes que perderam a oportunidade do cadastramento na escola e os alunos que se enquadram nos quesitos de segunda via, perda ou problemas no funcionamento do cartão, podem procurar a sede do Setranspetro, de segunda a sexta-feira, das 8h45 às 17h, na Rua do Imperador, nº 100 – Centro.

Mais informações podem ser obtidas no site http://www.setranspetro.com.br

