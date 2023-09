Linhas do transporte coletivo de Porto Alegre (RS) voltam a circular pela Rua Voluntários da Pátria nesta segunda (11), após liberação da via

Trânsito era desviado no local durante obras do Quadrilátero Central, no centro histórico

ARTHUR FERRARI

Com o avanço das obras do Quadrilátero Central, no centro histórico de Porto Alegre (RS), o trânsito de veículos na rua Voluntários da Pátria será liberado a partir desta segunda-feira, 11 de setembro de 2023.

Com a liberação total, linhas do transporte coletivo deixam de ser desviadas e voltam a circular pela via.

De acordo com a prefeitura, a lotação IAPI (50.2) terá seu trajeto modificado, seguindo pela rua Marechal Floriano Peixoto, dobrando na Otávio Rocha até chegar à Praça Otávio Rocha, dobrando à direita na rua Senhor dos Passos depois à esquerda na rua Dom Feliciano, para então seguir seu itinerário normalmente. Já o final da linha ficará localizado na avenida Borges de Medeiros, próximo ao final das linhas das lotações Jardim Leopoldina (60.5) e Petrópolis (40.41).

Em relação aos ônibus, voltam ao terminal no Hortomercado, na Praça Pereira Parobé, as linhas 470 (Bom Jesus), 4906 (Morro Santana/Jardim Ypu), 495 (Manoel Elias), 4951 (Manoel Elias/Morro Santana ), 4952 (Manoel Elias/ Protásio via Teresilda Steffen), 4941 (Rubem Berta/Batista Flores), 4942 (Batista Flores/Rubem Berta), 4944 (Rubem Berta/Jardim Ype) e R41(Rápida Protásio).

Com a liberação da Voluntários da Pátria, a linha 476 (Petrópolis/PUCRS), que estava na Borges de Medeiros, passa para o Terminal Mercado Público, ao lado do Terminal Parobé

Os passageiros podem conferir todas as mudanças realizadas no transporte coletivo municipal através do site da EPTC.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte