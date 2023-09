Conheça os modelos menos poluentes que a Macopolo possui no exterior em parceira com outros fabricantes ou integrais

Audace a bateria e Attivi e Torino a hidrogênio são alguns dos exemplos

ADAMO BAZANI

A fabricante de carrocerias para ônibus Marcopolo diz ter planos amplos para a eletromobilidade no Brasil, com o modelo Attivi, seja na versão integral da marca como também encaroçando chassis elétricos.

O Diário do Transporte mostrou ainda que não é somente a tração elétrica por baterias tipo plug-in (carregamento externo) o foco da Marcopolo, que vai apresentar modelos como Volare híbirdo (etanol ou diesel), a gás natural e biometano e também a hidrogênio em breve ao mercado nacional.

Relembre em:

https://diariodotransporte.com.br/2023/09/05/ouca-marcopolo-quer-diversificar-formas-de-propulsao-e-desenvolve-volare-hibrido-etanol-alem-de-hibrido-a-diesel-e-modelos-a-gas-natural-e-hidrogenio/

Mas não é só no Brasil que a fabricante de Caxias do Sul (RS) está envolvida em projetos ou mesmo já em modelos operacionais de tecnologias de tração alternativas ao óleo diesel.

Aliás, em razão de parcerias com fabricantes locais nos países onde atua e multinacionais, a quantidade de modelos e versões de ônibus “sustentáveis” da brasileira Marcopolo é mais ampla no exterior.

A Colômbia, por exemplo, está entre os países com maior diversidade de modelos, com micro-ônibus, mídis, micrões e tipo “padron” elétricos a bateria e até mesmo a hidrogênio, como o Attivi midi com esta tecnologia.

Na China, a gama de opções de modelos alternativos ao diesel também é considerável, com o rodoviário/fretamento a hidrogênio Audace que foi apresentado em setembro de 2022, como mostrou o Diário do Transporte.

https://diariodotransporte.com.br/2022/09/15/marcopolo-apresenta-audace-rodoviario-e-fretamento-a-hidrogenio/

No país asiático também há a presença, com parcerias, do Attivi urbano e do Torino a hidrogênio.

Na Austrália, com subsidiárias e parceiras, o modelo é o Optimus urbano, tanto a eletricidade por plug-in como a hidrogênio.

Veja a apresentação feita pela Marcopolo a investidores no último dia 05 de setembro de 2023, que teve cobertura do Diário do Transporte

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes