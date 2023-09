CETESB faz campanha de conscientização contra emissão de poluentes em Cubatão (SP)

Campanha educativa faz parte das ações da Operação Inverno 2023

MICHELLE SOUZA

Nesta segunda-feira, 11 de setembro de 2023, das 9 horas às 14 horas, a CETESB – (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), fará na Zona Industrial de Cubatão, na Baixada Santista, uma campanha educativa junto aos motoristas de veículos movidos a óleo diesel, sobre a importância de manter os motores dos caminhões bem regulados para evitar a emissão excessiva de fumaça preta, reduzindo assim o impacto da poluição de origem veicular no meio ambiente. A atividade será realizada em parceria com o CNRTC (Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Carga) e faz parte das ações da Operação Inverno 2023 que é realizada pela CETESB desde a década de 70 e inclui ações de controle sobre fontes de poluição industriais e veiculares e é uma das medidas que contribuem para melhoria da qualidade do ar que se observa ao longo dos anos no Estado de São Paulo.

Vão ser realizadas de graça e de forma voluntária, medições de opacidade da fumaça emitidas pelos canos de escapamento dos veículos e verificação de ARLA, um fluído automotivo que atua nos sistemas de exaustão do motor, reduzindo em até 98% as emissões de óxidos de nitrogênio (NOx), consequentemente, diminuindo a emissão de poluentes na atmosfera. Por ser uma campanha de caráter educativo, não haverá autuações pela emissão excessiva de poluentes.

O centro operacional da campanha vai ser montado na área do Auto Posto Aldo Locatelli, localizado na Av. Manoel Santos Pereira, 100, ao lado da Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego (SP-55), em Cubatão.

O serviço é voltado para a conscientização de motoristas autônomos e de empresas de transportes de cargas, pois no caso de passarem por alguma fiscalização e for multado por emissão excessiva de fumaça preta, o valor da multa pela infração ambiental hoje é de R$ 1.591,80, dobrando em caso de reincidência. Não se tratando de reincidência, o proprietário do veículo autuado pode solicitar a redução/restituição de 70% do valor da penalidade, mas ficando condicionado à comprovação da reparação no veículo.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte