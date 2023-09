Belo Horizonte (MG) está com dezenas de vagas abertas para motoristas de ônibus com salários a partir de R$ 3.795

Além das vagas para os motoristas, tem oportunidades de emprego para diversas áreas

MICHELLE SOUZA

As vagas estão disponíveis no sistema de trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte, que mantém uma parceria com empresas no site Go BH. Entre os destaques estão as oportunidades para os motoristas de ônibus mas outras áreas também estão com vagas abertas.

Há 20 vagas disponíveis para trabalhar na Urca Auto Ônibus com salário de R$ 3.795 e benefícios como assistência médica, plano odontológico, seguro de vida e vale-alimentação de R$ 536,34. O interessado precisa ter carteira de habilitação específica para dirigir ônibus, pelo menos 6 meses de experiência na profissão e ensino fundamental.

O site Go BH pertence a Prefeitura de Belo Horizonte, mas existem vagas de trabalho disponíveis na Urca Auto Ônibus de outras cidades, como Governador Valadares (salário de R$ 2.825) e Divinópolis (ganhos de R$ 3.165).

O portal tainda tem oportunidades de emprego abertas em outras áreas, como operador de telemarketing, consultor de vendas, eletricista, mecânico, vidraceiro, forneiro de padaria, auxiliar de padeiro, confeiteiro, porteiro, caixa de supermercado e auxiliar de escritório.

Os serviços no site GO BH são oferecidos gratuitamente e voltados para o empreendedorismo e a qualificação profissional. Caso o interessado em vagas de trabalho não encontre nenhuma oportunidade, ainda é possível cadastrar o currículo no portal. Além de ofertas de emprego, as companhias parceiras também avaliam o banco de currículos cadastrados.

Para mais informações é só acessar o site: https://gobh.pbh.gov.br/go/oportunidades

Michelle Souza, para o Diário do Transporte