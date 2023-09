VÍDEO: Trem de carga descarrila no Paraná após desmoronamento de paredão de pedras neste sábado (09)

Maquinista teve ferimentos sem gravidade

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

O maquinista de um trem de carga ficou levemente ferido na manhã deste sábado, 09 de setembro de 2023, no descarrilamento da composição, que ocorreu no município e Goioxim, no Paraná

Por volta de 10h30, a composição foi atingida por um desmoronamento de um paredão de pedras.

A queda de uma barreira na região teria provocado o desmoronamento.

O trem era formado por três locomotivas e dois vagões que transportavam cimento também saíram dos trilhos.

A carga não foi derramada.

O maquinista, de 35 anos, foi levado para o hospital com cortes na cabeça, recebeu pontos cirúrgicos e está fora de risco.

Veja o vídeo:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes