Vias de ônibus na região de Vila Luzita, em Santo André (SP), passam por recapeamento

Trabalhos são realizados na madrugada para trazer menor impacto possível no tráfego; A região é atendida por linhas municipais da Suzantur, Viação Vaz e ETURSA, além de serviços metropolitanos (EMTU) da companhia NEXT Mobilidade

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Santo André, no ABC Paulista informou neste sábado, 09 de setembro de 2023, que iniciou trabalhos de recapeamento em ruas e avenidas da região da Vila Luzita, uma das que reúne a maior população da cidade.

Entre as vias, a preferência é para ligações de maior tráfego, como as servidas por ônibus, a exemplo das avenidas Loreto e São Bernardo do Campo, que permitem acesso para o Jardim Santo André, Estrada do Pedroso e adjacências.

A região de Vila Luzita é atendida por linhas municipais da Suzantur, Viação Vaz e ETURSA (Empresa de Transportes Urbanos e Rodoviários de Santo André); além de serviços metropolitanos (EMTU) da companhia NEXT Mobilidade.

Segundo a prefeitura, serão quase dois quilômetros de ambas as vias que vão ganhar asfalto novo, melhorando a dirigibilidade e a segurança para motoristas, pedestres e moradores. Nesta fase, o investimento é de quase R$ 2 milhões, em convênio com o Governo do Estado.

Chamado pela prefeitura de “Rua Nova”, o programa tem a meta de alcançar 400 quilômetros de vias recapeadas até o fim de 2024.

O projeto está em vigor desde 2017 e, segundo a prefeitura, já foram feitos serviços em bairros como Vila Alto de Santo André, Vila Francisco Matarazzo, Bangu, Jardim Nice, Parque das Nações, Parque Erasmo Assunção, Parque Jaçatuba, Vila Curuçá, Vila São Pedro, Parque Capuava, Jardim Ana Maria, Parque João Ramalho, Parque Novo Oratório, Utinga, Jardim Alzira Franco, Jardim Santo Alberto e Vila Lucinda.

Outras localidades nas quais o programa passou são Vila João Ramalho, Vila Leopoldina, Vila Aquilino, Vila Scarpelli, Vila Príncipe de Gales, Casa Branca, Jardim Jamaica, Cidade São Jorge, Vila Humaitá, Cata Preta, Centreville, Jardim Santo André, Parque Miami, Jardim Santa Cristina, Jardim Cipreste, Jardim do Mirante e Sítio dos Vianas.

Também foram recapeadas vias do Centro e dos bairros Campestre, Santa Maria, Vila Bastos, Jardim, Vila Assunção, Vila Gilda, Centro, Vila Alzira, Vila Marina, Vila Guiomar e Vila Pires.

Por meio de nota, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, disse que até agora, foram recapeados 300 quilômetros de vias.

“Já são mais de 300 quilômetros de ruas e avenidas com asfalto novo. Estamos fazendo nesta região durante a noite porque tem muito tráfego, veículos, pedestres, então prejudica menos a mobilidade urbana. Pedimos desculpas aos moradores das redondezas, mas é para a gente trazer mais qualidade de vida” – disse Serra.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes