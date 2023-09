Vendas de ônibus usados no Brasil têm leve declínio, mas volume é quase o dobro dos novos, diz Fenabrave

Mesmo com procura por unidades Euro 5 seminovas, mercado não tem o desempenho esperado

ADAMO BAZANI

As vendas de ônibus usados no Brasil estão longe de empolgar pelos resultados, mas em volume, como ocorre tradicionalmente, são bem expressivas.

De acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que reúne revendedoras e concessionárias, entre janeiro de agosto deste ano, foram comercializados 31.019 ônibus usados, o que representa queda de 0,76% ante as 31.255 unidades do ano passado.

Os dados foram divulgados nesta semana.

Na comparação entre somente os meses de agosto, a queda neste ano foi de 1,95%, com 4.537 ônibus usados ante os 4.627 de agosto de 2022.

Entre julho de 2023 e agosto de 2023, houve um crescimento de 18,34%, indo, neste intervalo de tempo, de 3.834 unidades para 4.537.

As variações percentuais nos acumulados são modestas mesmo com a procura por unidades de tecnologia Euro 5, que deixou de ser produzida para o mercado nacional em janeiro de 2023 e pode ser até 30% mais barata com o atual padrão Euro 6 de redução de emissões.

Parte desta maior procura, entretanto, ocorreu no ano passado por empresários que queriam escapar dos preços maiores do padrão Euro 6.

Apesar do desempenho mais modesto até mesmo do que o esperado por parte do mercado, como sempre foi, o volume de ônibus seminovos e usados comercializados é maior que dos novos.

Para se ter uma ideia, ainda de acordo com a Fenabrave nesta semana, entre janeiro e agosto deste ano de 2023, foram emplacados 17.053 ônibus, pouco mais da metade dos 31.019 usados.

Na verdade, esta proporção em prol dos usados já foi até maior ao longo da história.

MARCAS:

Em relação ao ranking das marcas, há poucas mudanças entre os quadros de usados e de novos, com Mercedes-Benz liderando, seguida de Volkswagen e Marcopolo (por causa dos ônibus menores da marca Volare).

Veja o ranking de usados:

1º) Mercedes-Benz: 56,31%

2º) Volkswagen: 16,99%

3º) Marcopolo: 12,97%

4º) Scania: 4,89%

5º) Volvo: 2,65%

6º) Agrale: 2,58%

7º) Outros: 3,61%

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes