Usuários do transporte coletivo em Porto Alegre (RS) já podem pagar passagem com QR code digital

A novidade começou a funcionar nesta sexta-feira (08)

MICHELLE SOUZA

Por meio do aplicativo do cartão TRI, os passageiros do transporte coletivo em Porto Alegre têm agora a opção de pagar a passagem usando QR Codes digitais. Para usar essa forma de pagamento, os passageiros podem fazer o download do aplicativo do cartão TRI, disponível para dispositivos iOS e Android. Usuários que não possuem um cartão TRI podem baixar o aplicativo, fazer um rápido cadastro e já começar a usar a novidade.

O novo recurso permite que os passageiros comprem até dez QR Codes, que podem ser pagos através do pix. Após a compra, os QR Codes ficam disponíveis no aplicativo, prontos para serem usados ao passar pela catraca do ônibus. Para utiliar é simples, basta abrir o QR Code no celular e aproximá-lo do leitor localizado abaixo do validador do coletivo. A autorização para o acesso será exibida na tela do validador.

Uma base de apoio foi instalada a cerca de 15 centímetros do validador, para facilitar o uso e permitir que os passageiros encostem o celular e tenham uma referência de distância para fazer a leitura do QR Code. Danos ou baixa luminosidade podem dificultar a leitura, por isso é importante manter a tela do celular em boas condições.

Pelo aplicativo também é possível fazer a solicitação de um cartão TRI pela primeira vez. Os interessados podem fazer o pedido e escolher um dos locais para retirá-lo.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte