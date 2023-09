São José (SC) faz alterações em linhas do transporte coletivo a partir de segunda-feira (11)

Mudanças incluem readequação de 82 horários

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de São José, município localizado na Grande Florianópolis (SC), anunciou mudanças na tabela horária do transporte coletivo.

Em nota, a Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito comunica que juntamente com as quatro empresas operadoras do transporte coletivo municipal alterou 82 horários de ônibus e incluiu seis novos horários.

As mudanças valerão a partir desta segunda-feira, 11 de setembro de 2023.

A alteração na tabela horária atende ao Termo de Compromisso assinado em dezembro de 2022, entre o prefeito Orvino Coelho de Ávila e os representantes das empresas de transporte coletivo, além de representantes do Ministério Público e Poder Judiciário.

Ao todos foram readequados 82 horários:

– 23 horários na linha Forquilhas/Kobrasol;

– 6 horários na linha Formosa/Kobrasol;

– 7 horários na linha Potecas/Kobrasol;

– 28 horários na linha Diretão;

– 16 horários na Linha Serraria/Forquilhinha; e

– dois horários na linha Colônia Santana/Kobrasol).

Seis novos horários foram incluídos na Linha Serraria/Forquilhinha.

A diretora Trânsito e Transportes, Keila Mary da Silva Theiss, explica que a mudança foi necessária para adequar o tempo de percurso do ônibus ao horário da linha disponibilizado à população, a fim de que os ônibus possam cumprir o quadro de horários sem atrasos.

A diretora ressalta que não há planos para implantação de horários de ônibus de madrugada na cidade. O transporte coletivo funciona das 5h30 às 22h30 e a média mensal destas quatro operadoras é de 150 mil usuários.

“A equipe técnica da Prefeitura de São José (Fiscais de Transportes), juntamente com as empresas operadoras, acompanharão se os resultados das mudanças ocorridas até o presente momento (de itinerários e horários) foram suficientes para melhorar a qualidade do serviço. Não estão descartadas novas adequações, caso sejam necessárias”, informa a prefeitura.

Os itinerários e horários das linhas de transporte coletivo de São José estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura de São José. https://saojose.sc.gov.br/quadro-de-horarios-de-onibus/.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes