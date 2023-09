Porto Alegre (RS) aumenta número de viagens em linha circular Aeroporto – Ceasa aos domingos e feriados

Mudanças começam a partir deste domingo (10)

ALEXANDRE PELEGI

O Programa Mais Transporte, da prefeitura de Porto Alegre, comunica que a partir deste domingo, 10 de setembro de 2023, aumentará o número de viagens da linha 705.2 Aeroporto/Ceasa.

A ampliação da linha circular será de oito horários com atendimento até as 20h nos domingos e feriados, o que totaliza 13 viagens aos usuários do transporte.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, destaca que só neste ano o sistema de ônibus de Porto Alegre já aumentou mais de 150 viagens aos domingos. “Os incrementos rotineiros se unem a todos os esforços para melhorar o atendimento, no qual incluímos as paradas de ônibus com painéis de próxima chegada, melhoria no site e nos aplicativos de consulta aos horários dos ônibus, além da ampliação das formas de pagamento da passagem”, diz o gestor.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC.

Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através dos aplicativos Cittamobi e Moovit.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes