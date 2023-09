Jaraguá do Sul (SC) inicia obras de novo terminal de passageiros do transporte coletivo

Estrutura terá 720 metros quadrados e espaço para abrigar usuários do transporte público municipal

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Jaraguá do Sul, cidade de Santa Catarina com cerca de 180 mil habitantes, informou o início dos preparativos de implantação do Terminal Urbano de Passageiros da Barra do Rio Cerro.

Com investimento de R$ 3,5 milhões (R$ 3.533.533,33), o espaço terá 720 metros quadrados, com cobertura metálica.

A empresa terá 240 dias para entregar a estrutura concluída.

A construção do terminal de integração da Barra do Rio Cerro foi anunciada no mês de março pelo prefeito de Jaraguá do Sul, Jair Franzner.

Segundo o prefeito, o novo terminal receberá as linhas de ônibus vindas do Garibaldi, Jaraguá 84, Jaraguá 99, Barra, Rio da Luz e Rio Cerro, com maior frequência de horários ao terminal central.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes