Dois ônibus batem no Centro de Curitiba na manhã deste sábado (09); De acordo com Polícia, motorista passou mal

Colisão deixou vários feridos; acidente aconteceu no cruzamento da rua Visconde de Guarapuava com a Travessa da Lapa

ALEXANDRE PELEGI

Um acidente envolvendo dois ônibus deixou mais de 40 pessoas feridas na região central de Curitiba na manhã deste sábado, 09 de setembro de 2023.

O choque entre os coletivos aconteceu no cruzamento da rua Visconde de Guarapuava com a Travessa da Lapa.

Segundo a Polícia Militar, um ônibus articulado da linha que vinha de Fazenda Rio Grande Curitiba, da empresa Leblon Transporte de Passageiros, atingiu um biarticulado da linha Santa Cândida Capão Raso, da Transporte Coletivo Glória.

O Corpo de Bombeiros informou que 15 pessoas se feriram gravemente e outras 25 foram encaminhadas para o Hospital Evangélico com ferimentos leves.

O choque dos ônibus derrubou um poste e a fiação de energia elétrica, que caiu sobre os ônibus, dificultou o resgate. No vídeo abaixo pode se ver as faíscas provocadas pela fiação derrubada.

As duas vias estão bloqueadas para a assistência aos feridos.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus da Leblon teria passado mal e perdido o controle do veículo.

NOTA DO SETRANSP

O Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp) informa que, lamentavelmente, houve um grave acidente neste sábado (9), pouco antes das 7 horas, entre dois ônibus, na esquina da Avenida Visconde de Guarapuava com a Travessa da Lapa.

A colisão foi entre um veículo da Leblon, da linha metropolitana de Fazenda Rio Grande, e outro da Transporte Coletivo Glória, linha Santa Cândida/Capão Raso.

Tão logo soube do incidente, o Grupo de Apoio da Glória se deslocou ao local para prestar assistência aos feridos.

As causas exatas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, e a Glória vai colaborar plenamente com a apuração em curso.

O Setransp pede a compreensão da comunidade neste momento delicado e reforça seu compromisso com a segurança no trânsito. Qualquer informação adicional relevante será compartilhada assim que estiver disponível.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes