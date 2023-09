Audiência Pública em Foz do Iguaçu (PR) apresenta balanço de resultados do sistema de transporte coletivo

Encontro na próxima terça (12) mostrará custos, aplicações de recursos e operação da frota

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) e o Foztrans (Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu) realizarão na próxima terça-feira, 12 de setembro de 2023, uma audiência pública para prestar contas sobre o funcionamento do sistema de transporte coletivo urbano.

A reunião será na Câmara de Vereadores, a partir das 08h00.

De acordo com a prefeitura da cidade paranaense, o objetivo é apresentar os custos, aplicações de recursos e a operação da frota de ônibus na cidade no ano de 2023.

Além de mais transparência, o encontro buscará esclarecer eventuais dúvidas sobre o gerenciamento do sistema.

Foz do Iguaçu concluiu o processo licitatório para operação do transporte em fevereiro deste ano.

A Viação Santa Clara foi a vencedora do certame, com a proposta de menor valor – R$ 9,65 por quilômetro rodado.

O relatório que será apresentado na audiência mostrará informações sobre a quantidade de passageiros transportada, a frota operante, a quilometragem percorrida e os valores arrecadados com as passagens.

Além disso, será apresentado o custo de operação do serviço e o valor aportado pelo Município.

O diretor superintendente do Foztrans, Fernando Maraninchi, afirma que o Município tem feito todos os esforços para dar a maior transparência possível ao gerenciamento do sistema, prestando esclarecimentos à Câmara Municipal, à imprensa e a todos os interessados. “Também disponibilizamos, desde julho, um relatório de prestação de contas na página do Foztrans”, afirmou Maraninchi.

O diretor da Foztrans garante que o transporte coletivo em Foz avançou muito nos últimos meses. “Hoje estamos com uma frota de 90 ônibus, a maioria deles com ar condicionado, com wi-fi, USB para carregamento de celular e câmeras de segurança. Temos ainda seis ônibus articulados com capacidade para 160 pessoas”, destacou.

“Além disso, os ônibus da frota atual são maiores e têm mais assentos. Sem falar nas gratuidades, ampliadas este ano também para todos os estudantes da cidade. Ainda temos muito a fazer, mas os avanços são notáveis”, complementou Maraninchi.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes