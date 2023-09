VÍDEO: Ônibus escolar pega fogo no Maranhão e alunos precisam escapar das chamas

Caso aconteceu em Bom Lugar; Crianças voltavam de desfile da Independência

ADAMO BAZANI

Colaborou Michelle Souza

Cerca de 20 crianças e adolescentes tiveram de sair às pressas de um ônibus de transporte escolar que pegou fogo no Maranhão.

O caso foi nesta quinta-feira, 07 de setembro de 2023, numa estrada rural do município de Bom Lugar, a cerca de 250 km da capital São Luís.

As crianças voltavam de um desfile do Dia da Independência quando as chamas começaram na região frontal, onde fica o motor, com o veículo ainda em movimento.

O motorista ao perceber a fumaça e as primeiras labaredas parou o coletivo e ajudou a desembarcar parte do grupo.

Algumas das crianças tiveram de pular pelas janelas já que as chamas se alastraram muito rapidamente.

Apesar do susto, segundo a prefeitura, ninguém ficou ferido.

As causas serão apuradas pela Polícia Civil.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Michelle Souza