Prefeitura de Patos de Minas (MG) contrata empresa de Jaime Lerner para elaborar licitação do transporte público

Considerado um dos mais relevantes arquitetos e urbanistas do Brasil, Lerner montou equipe que atua hoje em várias cidades brasileiras

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Patos de Minas, cidade de Minas Gerais com mais de 150 mil habitantes, assinou há uma semana ordem de serviço para elaboração de projeto destinado à formulação do processo de concessão do transporte público.

O trabalho foi contratado junto à empresa Jaime Lerner Arquitetos Associados S/S.

A empresa, além da elaboração do projeto básico do sistema de transporte coletivo por ônibus, ficará responsável por prestar suporte técnico à equipe local na elaboração da minuta do edital de licitação.

Além disso, deverá estabelecer as diretrizes de macroestruturação urbana para a cidade nos temas de ordenamento territorial, e identificar soluções para o sistema viário e trânsito da área urbana.

O prazo para a conclusão do projeto é de 12 meses.

A atual concessionária do transporte é a empresa Pássaro Branco.

De acordo com nota da prefeitura, a empresa tem experiência em trabalhos semelhantes e colabora com diversas prefeituras e governos estaduais. “A parceria busca melhorar o trânsito, transporte e mobilidade em Patos de Minas”, diz a Administração.

Com sede em Curitiba, a Jaime Lerner Arquitetos Associados S/S tem contrato com 27 prefeituras, entre elas as de São Paulo, Florianópolis e Uberaba. Também trabalha para os governos do Distrito Federal e dos estados do Rio de Janeiro e do Pará.

O fundador do escritório foi considerado um dos mais relevantes arquitetos e urbanistas do Brasil, principalmente quando se fala em mobilidade e planejamento urbano. Lerner também foi prefeito de Curitiba por três mandatos e governador do Paraná por dois.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes