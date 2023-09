Prefeitura de Jequié (BA) lança consulta pública para avaliar e colher sugestões para concessão do transporte coletivo

Para participar desta fase de consulta, moradores podem enviar as sugestões até a próxima quarta-feira (13)

ALEXANDRE PELEGI

A Secretaria de Serviços Públicos da prefeitura de Jequié, na Bahia, abriu nessa segunda-feira, 04 de setembro de 2023, consulta pública online sobre o sistema de transporte coletivo de passageiros no município.

De acordo com comunicado oficial, o levantamento tem como objetivos mapear a realidade do transporte público, coletar sugestões e elencar as demandas que serão utilizadas na formulação do processo de licitação.

A licitação para o transporte dos ônibus municipais, que escolherá a nova concessionária do serviço, será realizado este ano ainda, garante a prefeitura.

A consulta faz parte de uma segunda etapa de construção do processo licitatório.

Na primeira etapa os pesquisadores colheram opiniões dos usuários do transporte público sobre a qualidade do serviço prestado, além das necessidades apontadas para a melhoria do sistema.

Para participar da fase de consulta, os moradores podem enviar as sugestões até o dia 13 de setembro, próxima quarta-feira.

A participação se dá por meio de formulário eletrônico no site da Prefeitura de Jequié, pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE4aqIErvJ_c0SrOxVngPJatOlN4jj96qFBwUIRDErRIWkMQ/viewform.

SITUAÇÃO

A prefeitura suspendeu o contrato da empresa Expresso Rio de Contas no dia 23 de agosto de 2022. A empresa vinha operando o transporte municipal.

A partir daí, a Administração Municipal deu início a um processo administrativo para novo processo licitatório.

Desde então, e em caráter provisório, todas as linhas do transporte de passageiros foram assumidas pela Cooperativa de Transportes e Turismo – COOBMA.

