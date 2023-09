Pouso Alegre (MG) realiza segunda audiência pública para debater Plano de Mobilidade Urbana

Cidade com mais de 150 mil habitantes contratou empresa para execução do projeto com recursos do Programa Avançar Cidades Mobilidade

ALEXANDRE PELEGI

Pouso Alegre, em Minas Gerais, cidade com mais de 150 mil habitantes, está finalizando seu Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob).

O PMU é obrigatório, de acordo com a lei federal nº 12.587/2012, que institui a política nacional de mobilidade urbana.

O projeto é elaborado pela empresa Rua Viva, contratada após licitação com recursos do Programa Avançar Cidades Mobilidade.

Nessa terça-feira, 05 de setembro de 2023, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes, realizou a 2º Audiência Pública para debater o PlanMob, na Faculdade de Direito do Sul de Minas.

O engenheiro-chefe da equipe responsável pela elaboração do PlanMob, Ricardo Mendanha Ladeira, destacou no encontro que o processo participativo é fundamental para o Plano de Mobilidade. Essencial para a cidade, o plano busca preparar o município para uma melhor mobilidade, com expectativas de crescimento do município e da população.

“Tudo isso deve ser feito em conjunto com a população que é quem precisa dessa mobilidade e pode auxiliar no diagnóstico, pontuando adversidades que acontecem em todo setor de mobilidade, seja a pé, de bicicleta, transporte coletivo, individual ou qualquer outro”, disse Mendanha.

Até o momento foram realizadas pesquisas domiciliares de origem e destino. Além disso, foram realizadas outras pesquisas de campo, que focaram em contagens volumétricas de veículos, velocidade e retardamento, entrevistas com ciclistas, fluxo de pedestres e embarque e desembarque de passageiros no transporte público coletivo.

Foram realizadas, dentre outras análises, pesquisa da operação de logística de cargas devido à grande atração de veículos pesados dentro do perímetro urbano. O objetivo é produzir um diagnóstico de cenários futuros e definição de estratégias adequadas.

A partir desse diagnóstico, serão planejadas as ações e diretrizes que constarão no plano Mobilidade Urbana.

LIÇÃO DE CASA

Os municípios estão sem fazer a lição de casa há anos. Já foram várias as alterações nas datas limites para a finalização dos planos.

O texto original da lei de mobilidade urbana previa como limite abril de 2015. A Medida Provisória 818/2048, publicada em janeiro de 2018, alterou este prazo para abril de 2019. O Governo Federal havia proposto para abril de 2021 e, depois, as datas passaram para 2022 e 2023, de acordo com o tamanho da cidade.

Com os planos de mobilidade, os municípios podem solicitar recursos federais para linhas de trens urbanos e metrôs, BRTs – Bus Rapid Transit, VLTs – Veículos Leves sobre Trilhos, corredores comuns de ônibus, terminais, estações, faixas de ônibus, calçamento de interesse do transporte coletivo, ciclovias e outras estruturas.

Ainda de acordo com a proposta, os municípios que não tiverem os planos aprovados poderão conseguir dinheiro do Governo Federal desde que seja para fazer um novo plano.

Municípios que fazem parte de regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento econômico e urbano, aglomerações urbanas e regiões de interesse turístico que somam mais de um milhão de habitantes também estão enquadrados.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes