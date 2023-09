Linha 1-Azul do Metrô de SP registra velocidade reduzida na noite desta sexta-feira (08)

Problema ocorreu na região da estação Tiradentes

MICHELLE SOUZA

Oa passageiroa da linha 1-Azul do Metrô de São Paulo enfrentaram problemas por cerca de dez minutos na noite desta sexta-feira, 08 de setembro de 2023.

Por volta de 20h20, os trens parram a circular com veocidade reduzida e maior de parada.

De acordo com o Metrô, um passageiro acessou os trilhos entre as estações Luz e Tiradentes.

Com a intervenção da equipe de seguranças, a via foi liberada com normalização em torno de 20h30

