Cuiabá (MT) inicia instalação de 50 lixeiras em pontos de ônibus

Primeira fase do programa abrange paradas localizadas nos principais corredores e avenidas da capital mato-grossense

ALEXANDRE PELEGI

A Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos, da prefeitura da capital mato-grossense, começou nessa quarta-feira, 06 de setembro de 2023, a primeira fase da instalação de lixeiras em pontos de ônibus.

Os locais escolhidos estão situados nos principais corredores e avenidas da cidade.

A iniciativa, de acordo com a prefeitura, visa promover a limpeza e a organização desses espaços públicos.

A primeira etapa do projeto contempla mais de 50 lixeiras instaladas em pontos estratégicos, incluindo as movimentadas avenidas Fernando Correia, Av. do CPA, Av. Beira Rio e Av. Miguel Sutil.

“Essas áreas foram escolhidas devido ao grande fluxo de pessoas que utilizam o transporte público diariamente, tornando essas lixeiras um recurso essencial para o descarte adequado de resíduos”, diz comunicado da Administração Municipal.

Feitas de concreto, as novas lixeiras são capazes de suportar as condições climáticas da região. Cada uma possui capacidade de 200 litros de resíduos, o que garante espaço suficiente para acomodar o lixo gerado pelos passageiros que esperam seus ônibus.

Para o diretor da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos, Junior Leite, a iniciativa representa um passo significativo na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos cuiabanos e na promoção de uma cidade mais limpa e sustentável. “A Prefeitura planeja estender esse projeto para outros pontos de ônibus ao longo do tempo, reforçando seu compromisso com a preservação do meio ambiente e a melhoria da infraestrutura urbana“, destacou Leite.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes