Comissão da Câmara que discute licitação do transporte coletivo de Curitiba terá mais 60 dias para apresentar resultados

Atual concessão do serviço vence em 2025 e grupo de vereadores prepara relatório que pode subsidiar a elaboração da nova concorrência

ALEXANDRE PELEGI

A Comissão Especial criada pela Câmara de vereadores de Curitiba (PR) para discutir o novo contrato do Transporte Coletivo – Tarifa Zero foi instalada em abril desta ano.

Com prazo inicial de 120 dias para concluir os trabalhos, os vereadores aprovaram nessa quarta-feira, 06 de setembro de 2023, requerimento que prorroga esse período por mais 60 dias.

Dentre os estudos previstos, estão o novo contrato do transporte da capital e a viabilidade da implementação da tarifa zero.

A atual concessão do serviço público vence em 2025 e um dos objetivos do grupo do legislativo é elaborar um relatório que possa subsidiar a construção da nova licitação.

Para o presidente da Comissão Especial do Transporte, o vereador Herivelto Oliveira, o prazo para a entrega do relatório terminaria dia 15 de setembro, mas, embora os trabalhos estejam adiantados, o colegiado ainda precisa de mais tempo para analisar o material. “Fizemos visitas técnicas, algumas viagens, inclusive. Temos um material robusto para trabalhar, mas ainda precisamos discutir outros assuntos, temos mais pessoas para serem ouvidas”, disse o vereador.

O colegiado temporário é formado por oito vereadores.

O colegiado prevê realizar visitas técnicas às garagens das empresas de ônibus, debates com universidades e especialistas que estudam o sistema de Curitiba e viagens para conhecer os sistemas de transporte coletivo de outras cidades.

Com a prorrogação do prazo, a Comissão Especial terá até dia 14 de novembro para votar o parecer.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes