Bonde de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, contratará novos motorneiros

Reforço na equipe possibilitará reduzir o intervalo e ampliar horário de circulação dos bondes

ALEXANDRE PELEGI

A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, que detém a gestão dos históricos bondes de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, anunciou que no próximo dia 25 de setembro vai realizar processo de contratação de motorneiros.

Os tradicionais bondinhos, que completaram 127 anos no último dia 1º de setembro, terão uma equipe de condutores renovada, treinada e ampliada, promete a Secretaria, que garante já estar com tudo pronto para a licitação de mão de obra qualificada.

“Com a contratação, será possível reduzir os intervalos e estender o horário de circulação dos bondes”, diz comunicado do Governo do Estado de Rio de Janeiro.

A renovação da equipe de motorneiros integra um pacote de melhorias para o fortalecimento do sistema.

Neste pacote está a licitação para a reativação do trajeto original do bonde, prevista para este semestre, com a retomada da operação dos ramais Paula Mattos e Silvestre, desativados há mais de dez anos.

Além disso, o sistema de bondes terá um aplicativo que vai permitir o acompanhamento do trajeto. O GPS também vai facilitar a identificação de ocorrências que necessitem de manutenção imediata e já foi instalado pela Central Logística em todos os bondes.

O projeto de revitalização do sistema inclui também a modernização da oficina de manutenção, com a implementação de ticketerias modernas.

“Por se tratar de um patrimônio histórico tombado, todas as melhorias e inovações planejadas para o sistema precisam ser submetidas à aprovação dos órgãos competentes, seguindo os trâmites necessários”, esclarece a nota do governo do Rio.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes