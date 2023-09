Acidente entre Ônibus intermunicipal da EMTU e carro em Taboão da Serra (SP) deixa uma mulher ferida nesta sexta (08)

Vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Central de Embu das Artes com contusão na perna

ARTHUR FERRARI

Um acidente entre um ônibus intermunicipal da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que fazia a linha 056 Embu das Artes (Centro) – São Paulo (Metrô Campo Limpo), e um carro deixou uma mulher de 38 anos ferida na manhã desta sexta-feira, 08 de setembro de 2023, por volta das 10h.

O acidente aconteceu na Estrada Kizaeimon Takeuti. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada ao PS Central de Embu das Artes.

Em nota, a EMTU disse que lamenta o acidente que envolveu o coletivo da concessionária Intervias. Segundo a gerenciadora nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.

Veja a nota da EMTU:

A EMTU lamenta o acidente ocorrido por volta das 10h desta sexta-feira (08) na Estrada Kizaeimon Takeuti, esquina da rua Luis Carlos Ventura, em Embu das Artes. Segundo a concessionária Intervias, um ônibus da linha 056 Embu das Artes (Centro) – São Paulo (Metrô Campo Limpo) envolveu-se em colisão com um auto particular. A condutora do veículo ficou ferida levemente e foi encaminhada ao PS de Embu das Artes. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido. A EMTU e a empresa operadora estão à disposição das autoridades policiais para informações adicionais sobe a ocorrência.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte