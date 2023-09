Acidente entre ônibus e motocicleta deixa uma pessoa ferida na Av. Salim Farah Maluf nesta sexta (08)

Vítima foi socorrido ao Pronto Socorro Tatuapé

ARTHUR FERRARI

Uma colisão entre um ônibus da linha 213E/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Belém e uma motocicleta nesta sexta-feira, 08 de setembro de 2023, na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, deixou uma pessoa ferida por volta das 5h23.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem se encontrava em estado estável e foi socorrido ao Pronto Socorro Tatuapé.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus da cidade de São Paulo, disse que seu Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência que envolveu o coletivo de prefixo 2 2528, da Sambaíba.

Veja a nota da SPTrans:

A SPTrans informa que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência desta sexta-feira (8), na Rua Ulisses Cruz com a Av. Salim Farah Maluf, Tatuapé, no sentido bairro, por volta das 5h23, envolvendo o ônibus de prefixo 2 2528, da Sambaíba, que operava pela linha 213E/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Belém. Um BO/PM será registrado.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta. A SPTrans e a Prefeitura fazem, ainda, campanhas permanentes de segurança.

