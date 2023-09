Transporte coletivo de Belém (PA) ganha reforço para Mosqueiro a partir desta quinta-feira (07)

Medida garante 15 veículos extras ligando a capital à ilha

ARTHUR FERRARI

Os passageiros do transporte coletivo de Belém (PA) contam com reforço das linhas para mosqueiro entre esta quinta-feira, 07 de setembro de 2023, e domingo (10).

A medida da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) garante 15 veículos extras para a ilha de Mosqueiro, que opera das 6h30 às 21h45. Os coletivos partem da Praça Araújo Martins, em São Brás.

Já no domingo o itinerário funciona das 6h30 às 12h30, contando com 15 veículos extras no primeiro turno e 20 no segundo.

Quem vai de Mosqueiro para Belém pode acessar os coletivos na Rua Pratiquara, desta quinta até sábado. As viagens acontecem das 9h30 às 21h45.

