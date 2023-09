Prefeito de Fortaleza (CE) pede autorização da Câmara para contratar financiamento de 19 ônibus elétricos

Operação de crédito junto ao BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) gira em torno dos R$ 50 milhões

MICHELLE SOUZA

José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza fez uma solicitação à Câmara Municipal pedindo autorização para contratar um financiamento de R$ 50 milhões junto ao BNDS. O recurso deve viabilizar a compra de 19 ônibus elétricos para o sistema de transporte urbano do Município.

O pedido feito nesta semana para a operação de crédito é por meio de um projeto de lei amparado numa decisão de adequar a frota de coletivos da cidade com a tendência de transição da matriz energética. O conteúdo do Projeto de Lei também fala sobre a necessidade de otimização dos recursos públicos e a maximização das receitas.

Além da aquisição dos veículos, ainda consta no projeto a implantação de uma infraestrutura de recarga com dez carregadores, que serão distribuídos entre os terminais de integração Antônio Bezerra, Papicu e Messejana.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte