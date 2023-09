Ônibus escolares e máquina niveladora são incendiados na garagem da Prefeitura de Taquaritinga do Norte (PE)

Caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (7)

MICHELLE SOUZA

Dois ônibus escolares e uma máquina patrol moto niveladora que estavam na garagem da Prefeitura de Taquaritinga do Norte , Agreste de Pernambuco, foram incendiados.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para controlar o incêndio. De acordo com a prefeitura municipal, o combate às chamas demorou para começar porque o carro dos bombeiros, vindo da base de Santa Cruz do Capibaribe, não tinha água suficiente.

Os ônibus eram usados no transporte escolar universitário e a máquina na recuperação de estradas vicinais.

O caso agora será investigado pela polícia civil.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte