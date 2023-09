Motociclista morre em colisão com ônibus da 1001 em Sapucaia (RJ)

Circunstâncias do acidente são apuradas

ADAMO BAZANI

Um motociclista morreu por volta de 14h desta quarta-feira, 06 de setembro de 2023, na colisão com um ônibus rodoviário da empresa Auto Viação 1001, no km 06 da BR-116, região de Sapucaia (RJ).

A morte ocorreu no local do acidente.

A via ficou bloqueada parcialmente até a chegada a perícia.

No ônibus, ninguém se feriu, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas, mas de acordo com testemunhas, o motociclista teria invadido a pista do ônibus que vinha na direção contrária.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes