Justiça Federal suspende leilão de rodovias do lote 1 de pedágios do estado do Paraná

Decisão atende pedido da Defensoria Pública da União, que quer evitar danos a comunidades quilombola próximas à BR-476

ARTHUR FERRARI

O leilão de rodovias do Lote 1 do novo modelo de pedágio do estado do Paraná foi suspenso pela Justiça Estadual através da juíza Silvia Regina Salau Brollo, da 11ª Vara Federal de Curitiba.

Realizado na Bolsa de Valores, em São Paulo, o leilão, que aconteceu no dia 25 de agosto, foi vencido pelo Grupo Pátria, que já entregou mais de 470 quilômetros de estradas estaduais e federais no Paraná.

A decisão atende a um pedido da Defensoria Pública da União, que quer evitar danos a comunidades quilombola próximas à BR-476, na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a juíza, as comunidades da região deveriam ter sido ouvidas antes do lote ir a leilão. “Vale ressaltar que a concessão do Lote 1 de rodovias no Paraná foi realizado de forma transparente, seguindo todos os trâmites legais, inclusive com aprovação do Tribunal de Contas da União”, cita na decisão.

As obras previstas para a região contariam com a duplicação de um trecho da rodovia e uma praça de pedágio no km 191.

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), responsável pelo edital de concessão, divulgou nota onde diz que vai avaliar o teor da decisão, se manifestando assim que procurada.

A agência pode recorrer da decisão.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte