Justiça aceita denúncia sobre suposto crime organizado em cooperativa de ônibus de Campinas (SP) e 31 se tornam réus

Segundo MP, AlterCamp, uma das cooperativas de transportes coletivos da cidade, foi usada para lavar dinheiro do tráfico de drogas

ADAMO BAZANI

A Justiça aceitou na quarta-feira, 06 de setembro de 2023, denúncia do MPSP (Ministério Público de São Paulo) sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas envolvendo a AlterCamp, uma das cooperativas de transportes coletivos de Campinas, no interior paulista.

A quadrilha de traficantes em galerias pluviais da Vila Formosa, na cidade, de acordo com o órgão.

Com isso, 31 pessoas ser tornaram rés no processo e vão responder criminalmente.

Entre os acusados, está o diretor operacional da cooperativa de ônibus, Diego Nunes, que é sobrinho de Wanderson de Paula Lima, conhecido como Andinho.

O MP diz que Andinho tem participação na morte do prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, o Toninho, do PT, que ocorreu em 10 de setembro de 2001.

Como mostrou o Diário do Transporte, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de São Paulo, realizou no início de julho de 2023, a Operação Sumidouro.

Os promotores apontaram que ao menos seis ônibus desta cooperativa faziam a movimentação do dinheiro ilícito. Os veículos foram bloqueados pela Justiça.

De acordo com o promotor de Justiça Felipe Bertolli, no segundo dia da Operação, chamou a atenção nas investigações o fato de os “laranjas” que operavam estes ônibus, não terem capacidade financeira para possuir estes bens e manter os serviços.

Relembre:

A defesa de Diego Nunes diz que a denúncia é injusta e que o réu apenas intermediava pagamento de publicidade em ônibus para os donos dos veículos.

Já a defesa da AlterCamp afirma que a denúncia foi precipitada por ser feita antes da conclusão da operação e por envolver um dos conselheiros fiscais da cooperativa sem análises de laudos e documentos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes