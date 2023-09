Formiga (MG) fará audiência pública sobre o transporte da cidade

Promovido pela Câmara Municipal, encontro discutirá PL da Prefeitura que cria o Fundo Municipal de Transporte Público Urbano

ALEXANDRE PELEGI

Na próxima terça-feira, 12 de setembro de 2023, a Câmara Municipal de Formiga, em Minas Gerais, realizará uma Audiência Pública para discutir à situação do serviço de Transporte Público Coletivo na cidade.

A sessão será às 19h00, e poderá ser acompanhada virtualmente pelo canal do Youtube e pela página do Facebook da Câmara.

Na última sexta-feira, 1º de setembro, o Executivo encaminhou à Câmara um Projeto de Lei que cria o Fundo Municipal de Transporte Público Urbano (FMTPU), vinculado à Secretaria de Obras e Trânsito.

A prefeitura informa que a criação do Fundo tem como objetivo fomentar o direito social ao transporte constitucionalmente estabelecido, “garantindo regularidade, qualidade, continuidade da prestação do serviço e modicidade das tarifas”.

De acordo com o PL, os recursos para o FMTPU virão de verbas consignadas para tal fim; receitas de multas; recursos de natureza orçamentária ou extra orçamentária destinados pelos governos federal, estadual ou municipal, entre outras receitas legalmente permitidas. Com a criação do Estacionamento Rotativo no Município, 60% da arrecadação será destinada ao Fundo de Transporte Público Urbano.

“Essa importante ação do Executivo tem o intuito de minimizar os problemas enfrentados pelos cidadãos que utilizam o transporte público em nossa cidade. Os recursos captados serão transformados em soluções necessárias na área da mobilidade urbana”, ressalta o prefeito Eugênio Vilela.

A Viação Formiga é a responsável pela prestação do serviço. A empresa foi contratada em abril de 2019, por meio de processo licitatório, na modalidade “concorrência”.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes