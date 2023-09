Circulação de passageiros na Rodoviária de São José do Rio Preto (SP) deve ser 35% maior neste feriado e final de semana

Local recebe em média 1,8 mil embarques diários fora de datas comemorativas

ARTHUR FERRARI

A Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb) de São José do Rio Preto (SP) divulgou que espera um aumento de 35% no total de embarques realizados na Rodoviária entre esta quinta-feira, 07 de setembro de 2023, Feriado da independência, e domingo (10).

De acordo com a analise da Emurb, deve haver um acréscimo de 4,5 mil pessoas no período. O local costuma receber uma média de 1,8 mil embarques em dias normais, ou seja, fora de feriados.

Entre os destinos mais procurados estão São Paulo, litoral Sul do Estado, Santa Fé do Sul, Votuporanga, Ribeirão Preto, Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e Campo Grande (MS).

Segundo a Empresa Municipal de Urbanismo, as empresas que operam no terminal rodoviário comunicaram que só vão colocar veículos extras conforme a demanda neste feriado prolongado.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte