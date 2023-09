VÍDEO: Suspeito de importunar sexualmente mulher em estação da CPTM é espancado por passageiros

Caso aconteceu na linha 11 Coral na manhã desta quarta (06); vítima de importunação foi atendida no Espaço Acolher da Estação Tatuapé

VINICIUS DE OLIVEIRA

Colaborou Arthur Ferrari

Na manhã desta quarta-feira, 06 de setembro de 2023, por volta das 9h, uma mulher foi vítima de importunação sexual na Estação Tatuapé da Linha 11-Coral de trens metropolitanos.

Seguranças do terminal foram chamados para conter um grupo de passageiros que agredia o suposto autor do crime, este que foi depois levado ao hospital.

O Espaço Acolher da Estação Tatuapé recebeu a mulher para realizar o atendimento. Posteriormente, ela foi encaminhada à 5ª Delegacia da Mulher para registrar um Boletim de Ocorrência.

Em nota, a CPTM lamentou o ocorrido e informou que está verificando as imagens para identificar o infrator e colaborar com a investigação policial.

“A CPTM realiza ações e campanhas de conscientização aos passageiros e treinamentos para os colaboradores, em prevenção e combate a crimes de importunação sexual. Os trens e estações possuem câmeras de monitoramento que podem auxiliar na identificação e abordagem de autores, de maneira a coibir a circulação no sistema novamente. Além disso, desde março de 2020, a companhia possui o Espaço Acolher em 31 estações das cinco linhas, que oferece atendimento humanizado e privativo a mulheres vítimas de violência ou importunação sexual nos trens e estações da empresa.

Entre janeiro e agosto de 2023 foram registradas 62 casos de importunação sexual na CPTM, sendo que 85% (53) deles foram atendidos no Espaço Acolher. O trabalho articulado entre a Companhia e a segurança pública garantiu que 55 casos do número total fossem encaminhados à autoridade policial e 23 delas detidas. Já em 2022, a CPTM registrou 113 ocorrências de importunação sexual em seus trens e estações, sendo 64,5% (73) assistidas no Espaço Acolher. Em 101 delas, o infrator foi identificado e encaminhamento ao DP e 37 ficaram detidos.”

Vinicius de Oliveira e Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte