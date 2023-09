ViaMobilidade realiza correção geométrica em mais de 60 pontos nas vias das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

Além de garantir maior conforto e segurança aos passageiros, atividade traz mais confiabilidade à operação.

Desde o início da concessão, a ViaMobilidade realizou correção geométrica em 60 pontos nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, o que corresponde ao alinhamento e nivelamento das vias. Além de garantir maior conforto e segurança aos passageiros, a atividade traz mais confiabilidade à operação, pois retorna a via para as condições originais de projeto.

A concessionária realiza periodicamente inspeções para avaliar a situação da via e evitar que as movimentações naturais, decorrentes da própria passagem dos trens e de sua exposição a intempéries, ultrapassem a tolerância prevista na ABNT 16387, norma técnica que estabelece metodologia e critérios para vias férreas. Desta forma, é possível avaliar a necessidade de realização da correção geométrica e garantir a circulação segura dos trens com o máximo conforto aos passageiros.

O primeiro passo para a correção geométrica é a inspeção das vias, com o uso de um veículo de medição chamado carro controle. Nesse processo, as medições realizadas são comparadas com as condições de projeto e, caso os desvios excedam os limites estabelecidos, é identificada a necessidade de intervenção no trecho.

A primeira etapa da intervenção consiste na descarga de britas (pedras), por intermédio de vagões específicos para esse fim, no trecho de via que passará pela correção. Depois, é utilizada a socadora, um veículo auxiliar de manutenção que faz a compactação do material, socando mecanicamente as britas.

Feito isso, entra em operação a reguladora de lastro, que acomoda as britas para deixar a via mais uniforme e estável. Ao final, as medições são feitas novamente para verificar os resultados.

Desde que assumiu a operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, em janeiro de 2022, a ViaMobilidade já investiu mais de R$ 2,5 bilhões em melhorias e modernização, de um total de R$ 4 bilhões previstos nos três primeiros anos do contrato de concessão.

O investimento inclui a aquisição de 36 trens novos, dos quais dois já estão em operação e um terceiro está em fase final de testes. Adicionalmente, foram adquiridos também 44 veículos auxiliares de manutenção, para tornar mais ágeis e produtivas as intervenções. Desses equipamentos, 36 já estão sendo utilizados.

Concessionária atinge marca de 20 km de trilhos substituídos

A ViaMobilidade também atingiu em agosto a marca de 20 quilômetros de trilhos substituídos nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. A atividade mais recente foi realizada no trecho entre as estações Jurubatuba e Autódromo da Linha 9-Esmeralda. Os trabalhos tiveram início na madrugada de sábado (26) e foram finalizados no domingo (27), resultando na troca de aproximadamente dois quilômetros de trilhos.

Além de proporcionar mais conforto e segurança aos passageiros, a substituição reduz o desgaste das rodas dos trens e minimiza vibrações e ruídos, o que também pode beneficiar os moradores do entorno das linhas. A programação da ViaMobilidade é substituir 30 quilômetros de trilhos até o fim deste ano e 60 quilômetros até o fim de 2024.

“As trocas são baseadas em análises periódicas, realizadas pelo time de manutenção e engenharia. Nestas atividades, são medidos os desgastes e imperfeições nos trilhos, que podem gerar vibrações, desconforto e maior desgaste nas rodas dos trens. Diante disso, as substituições garantem mais segurança operacional e conforto para os passageiros”, explica Alan Santana, Gerente Executivo de Manutenção da ViaMobilidade Linhas 8 e 9.

A concessionária atua também na troca dos atuais dormentes de madeira por novos, de concreto, mais duráveis e que oferecem maior estabilidade ao sistema. Instaladas de forma transversal, essas peças oferecem suporte e geometria aos trilhos.

De um total de 400 mil dormentes na via permanente de ambas as linhas, 100 mil já são de concreto. Os 300 mil que ainda são de madeira serão substituídos de acordo com este cronograma: 15 mil em 2023; 18 mil em 2024 e, a partir de 2025, 10 mil por ano. Desde que o trabalho foi iniciado, já foram substituídos 5,1 mil dormentes.