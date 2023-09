Transporte Coletivo gratuito de São João da Barra (RJ) recebe reforço durante a ExpoBarra

Evento acontece entre esta quarta (06) e domingo (10)

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de São João da Barra anunciou que o transporte público gratuito municipal ganha reforço durante os cinco dias da ExpoBarra, que acontece entre esta quarta-feira 6 de setembro de 2023, e domingo (10).

A medida vale para o período da noite, quando quem vai ao evento contará com dois veículos extras saindo de Barcelos, outros dois do Açu, além de carros extras para Atafona e Grussaí.

De acordo com a prefeitura, o objetivo é adequar o transporte municipal para os visitantes que seguem para o evento, que deve receber cerca de 150 mil pessoas até domingo.

Pelo planejamento para os dias da ExpoBarra, dois ônibus extras vão sair do Açu às 18h, um fazendo a linha direto, enquanto o outro passará por Quixaba e demais localidades. De Barcelos, os dois veículos adicionais vão sair às 20h. De Grussaí, dois ônibus sairão às 18h: um fará a linha via praias, passando por Atafona; o outro, via Sesc. Já às 19h30, serão dois ônibus saindo de Grussaí, passando por Atafona, e mais um, que fará a linha via Sesc. Ao fim dos eventos, às 3h, dois ônibus vão atender cada linha.

Vale ressaltar que São João da Barra é um dos únicos municípios do Rio de Janeiro que conta com o transporte municipal gratuito.

