Prefeitura de São José dos Campos (SP) fecha estações da Linha Verde durante feriado de 07 de setembro

Ônibus não estão funcionado no sentido Centro, pois estações Mauricio Cury e Nelson D’Ávilla estão interditadas desde às 11h da manhã desta quarta (06)

A partir das 23h desta quarta-feira (6), a Prefeitura de São José dos Campos vai interditar algumas ruas e avenidas no centro da cidade para as comemorações do Dia da Independência, que serão realizadas nesta quinta-feira (7), feriado do Dia da Independência.

Entre 6h e 9h, a Avenida São José será totalmente fechada para o hasteamento de bandeiras. Agentes da mobilidade vão estar no local para orientar os motoristas. Também tem interdição de todos acessos para à Rua 15 de Novembro, Avenida Nelson D’Ávila e a Rua Sebastião Humel onde acontece o desfile cívico-militar.

Logo após a solenidade as vias serão totalmente liberadas.

