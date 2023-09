Nova edição do Podcast do Transporte mostra as mulheres cada vez mais presentes e influentes

Sétimo episódio traz ainda temas como fretamento, descarbonização e novidades na tecnologia

Pode parecer coincidência que entre os destaques do Podcast do Transporte desta semana, três sejam mulheres. Só que não. Cada vez mais elas abrem caminho nesta área tradicionalmente masculina e machista. E nós acompanhamos, o microfone está com elas.

Nesta edição, quem fala é Tainá Bitencourt, especialista em mobilidade urbana da Frente Nacional de Prefeitos, que chama a atenção para as equipes reduzidas e pouco capacitadas de muitas prefeituras, país afora, que serão responsáveis pelos novos desafios do transportes em tempos de chegada de marco regulatório, políticas de descarbonização e uso crescente de dados para a criação de políticas públicas. Ela indica que a solução passa pela massificação de cursos como os que a FNP faz junto com a Escola Nacional de Administração Pública, do governo federal.

O mundo cada vez mais de olho no Brasil e a mobilidade urbana com papel cada vez mais reconhecido na vida do cidadão. A Diretora de Eletromobilidade Global da WRI (World Resources Institute), Cristina Albuquerque, diz que o problema a ser enfrentado é antigo, porque fizemos nossas cidades priorizando o deslocamento dos veículos e não das pessoas, por isso é tão convidar o cidadão a usar os meios mais sustentáveis. E os exemplos de cidades que estão enfrentando a problema estão aqui perto. Cristina conta que Buenos Aires e Bogotá aproveitaram para aumentar a infraestrutura para as bicicletas e Santiago do Chile, e novamente Bogotá estão entre as maiores frotas de ônibus elétricos fora da China

Um novo planejamento é urgente também para que o trânsito das cidades pare de matar tanta gente, lembra a fundadora do Instituto Corrida Amiga, Silvia Stuchi. A adequação da velocidade dos carros ao tipo do uso das ruas e a preocupação de que as ruas sejam projetadas pensando na vida são ações fundamentais para um sistema mais seguro para todos. Ela toca num ponto fundamental ao argumentar que este tema não pode ser resolvido apenas por homens brancos sentados à mesa. A participação e representatividade de gênero, raça e vulnerabilidade social refletir a população brasileira que anda pelas ruas.

Outros temas do Podcast do Transporte desta semana:

Nem todos ficaram satisfeitos com a prorrogação da desoneração do salários para vários aprovada em Brasília. Emerson Imbronizio, diretor da Rimatur, empresa de fretamento sediada em Curitiba, Paraná. Reivindicou que o setor também seja beneficiado como o transporte público de passageiros. Ele falou no evento Fretamento realizado pela ANTTUR — Associação Nacional dos Transportadores de Turismo e Fretamento – e a FRESP – Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo – na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. A cobertura completa estará na nossa próxima edição.

Arena ANTP: descarbonizar ou eletrificar?

Ainda antecipando os temas que deverão mobilizar atenções na Arena ANTP, que acontece de 24 a 26 de outubro no Expo Transamerica em são Paulo, este episódio traz novamente o vice-presidente da ANTP, Claudio de Senna Frederico, que levanta um tema que precisa de atenção, A eletrificação não é o único caminho da descarbonização. Ele afirma que a descarbonização é mais urgente “não é um jogo econômico meramente, é um jogo de sobrevivência”.

Tecnologia: fim dos meios físicos de pagamento?

A tecnologia já está presente nos transportes públicos como a gente vem repetindo sempre. Neste episódio a vez é do diretor de Marketing e Mercado da TACOM Projetos de Bilhetagem Inteligente, Marco Antônio Tonussi.

Ele conta que já desenvolveu a tecnologia que permite que uma pessoa possa entrar no ônibus sem nenhum meio de pagamento, seja cartão, carteira, celular. E diz que os sistemas de bilhetagem já estão maduros o suficiente para esse novo passo.

“A gente acredita que vai haver uma ruptura muito forte na área de pagamento agora, tirando a mídia plástica e as outras mídias, telefone celular, o que for, nós vamos tirar isso de dentro do ônibus e a mídia de aprovação vai ser a biometria”

Tudo isso e muito mais no Podcast do Transporte nº7. Já no Spotify e em outros agregadores, além do podcastdotransporte.com.br.

O Podcast do Transporte é uma realização do Diário do Transporte e da OTM Editora, com produção da Toda Onda.