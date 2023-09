Maquinista de trem da Ferrovia do Trigo, no Rio Grande do Sul, sofre acidente e fica 12 horas esperando por resgate

Composição de carga com mais de 80 vagões estava carregada com combustível e colidiu contra barreira de terra que caiu sobre os trilhos na segunda (04)

ARTHUR FERRARI

Um trem de carga da Ferrovia do Trigo, em Ipê, no Rio Grande do Sul, acabou colidindo com uma barreira de terra que caiu sobre os trilhos por volta das 6h de segunda-feira, 04 de setembro de 2023.

O maquinista, que operava a composição de carga com mais de 80 vagões carregada com combustível, esperou pelo resgate por 12 horas. O trem seguia de Canoas para o estado do Paraná.

O resgate demorou pois o trem foi localizado somente por volta das 17h de segunda-feira, com o ferroviário sendo resgatado somente às 18h, quando equipes conseguiram acessar o ponto da cabine de comando.

O Corpo de Bombeiros, que atendia diversas ocorrências relacionadas às fortes chuvas que atingem a região desde o início da semana, foi acionado e utilizou veículos 4×4 e a ajuda de um guia de turismo local para chegar ao ponto do acidente.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte