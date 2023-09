Linhas do transporte coletivo de Maceió (AL) recebem reforço para atender o público que vai à orla e Jaraguá nesta quinta (07), durante o desfile cívico

Medida será válida das 8h às 10h e das 14h às 16

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Maceió (AL) anunciou que nesta quinta-feira, 7 de setembro de 2023, o transporte coletivo municipal receberá reforço nas linhas que seguem ao Jaraguá e à orla marítima da capital, para atender o público que vai ao desfile cívico do Dia da independência.

De acordo com a prefeitura, a medida será válida das 8h às 10h e das 14h às 16h.

“Preparamos esse esquema com reforço em direção ao local do desfile e também retornando. Assim, todos os que desejarem acompanhar o evento de perto, terão mais viagens nos itinerários que seguem até a região”, disse o diretor do Sistema Municipal de Transportes Urbanos (SMT), Glauco Oliveira.

Além do reforço, das 7h até às 13h as linhas que descem a ladeira dos Martírios e retornam do Centro serão estendidas da Praça dos Martírios (ponto de parada), seguindo pelas ruas Melo Morais, Cincinato Pinto, Barão de Penedo, Barão de Anadia (ponto da Estação Ferroviária), Engenheiro Roberto Gonçalves Menezes (antiga Rua da Praia), do Imperador, do Sol, retornando para a Rua do Comércio, continuando com itinerário normal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte