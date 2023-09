Linha 1-Azul opera com velocidade reduzida na manhã desta quarta-feira (06)

Motivo seria a presença de usuário na via, diz Metrô SP

ALEXANDRE PELEGI

A presença de usuário na via na estação Portuguesa – Tietê, no início da operação da Linha 1-Azul do Metrô de SP, alterou a circulação dos trens nesta quarta-feira, 06 de setembro de 2023.

Com velocidade reduzida e maior tempo de parada, a Linha 1, a mais antiga do sistema, começou a véspera do feriado prolongado com problemas para os usuários.

Os técnicos da companhia trabalharam para a normalização, o que ocorreu minutos depois da ocorrência, por volta das 05h15.

Nota do Metrô:

Por volta das 5h, na estação Tietê da Linha 1 -Azul, um passageiro desceu na via e foi rapidamente retirado pelos agentes de segurança.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes