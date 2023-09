Lei determina que assentos prioritários do transporte coletivo no Rio de Janeiro devem ser sinalizados com símbolo do TEA

Promulgada nesta quarta-feira (6) Lei 8.054/2023 pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlo Caiado (PSD)

MICHELLE SOUZA

Agora é lei, no Rio de Janeiro, os veículos de transporte coletivo municipais estão obrigados a designar assentos preferenciais para portadores do TEA (Transtorno do Espectro Autista) que deverão ser identificados por meio de adesivos ou placas contendo o símbolo do distúrbio. Isso é o que determina a

A Lei 8.054/2023 foi promulgada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlo Caiado (PSD), nesta quarta-feira (6).

De acordo com o vereador Ulisses Marins (Republicanos), o propósito da Lei é garantir o respeito à acessibilidade. “Como o TEA muitas vezes não é aparente, as pessoas que convivem com essa condição acabam sofrendo discriminação pelo simples fato de exercerem seu direito de usarem os assentos preferenciais”, argumenta.

Com a Lei promulgada hoje, as empresas vão ter um prazo de 90 dias para se adequarem à determinação.

O Diário do Transporte entrou em contato com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro pedindo mais informações sobre a regulamentação da Lei e aguarda resposta.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte