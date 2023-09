Em Indaiatuba (SP), ônibus municipais circularão em horários especiais durante o feriado prolongado da Independência, a partir desta quinta (07)

Linha 331 terá seu itinerário alterado por conta da interdição da Marginal Esquerda para o Desfile Cívico

ARTHUR FERRARI

Durante o feriado prolongado da Independência do Brasil, que acontece a partir desta quinta-feira, 07 de setembro de 2023, o transporte coletivo de Indaiatuba (SP) contará com horários especiais.

De acordo com o Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Administração e a SOU Indaiatuba, operadora do sistema de ônibus municipais, nesta quinta (07) os coletivos circularão com horários de domingos, contando com alguns horários extras de apoio nas linhas 320, 331 e 332.

Vale ressaltar que, com a interdição da avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé (Marginal Esquerda) para realização do Desfile Cívico ne quinta-feira (07), a linha 331 terá seu itinerário desviado. A partir do local de desvio, os ônibus seguirão pelas ruas Soldado João Carlos de Oliveira Júnior, rua Thomaz Barrio Gomes, rua Antonio Ulistka, rua Pérsio Sampaio Filho e Rua das Primaveras, de onde acessará a avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé e seguirá o itinerário usual.

Já na sexta-feira (08) o serviço funcionará com a escala de horários utilizada aos sábados. O horário das 7h da linha 307 atenderá o bairro Chácara Areal, que normalmente não opera aos sábados. A linha 325 e as linhas 326 e 330 reforçarão o atendimento à região do Distrito Industrial. Para suprir as demandas pontuais, na sexta também serão mantidos veículos extras no Parque Campo Bonito, no período da manhã, e no Terminal Central, no período da tarde.

Durante o sábado (09) e domingo (10) os horários permanecem com a escala já utilizada para os finais de semana.

Os passageiros podem conferir todas as alterações feitas no transporte coletivo durante o feriado através do site da SOU Indaiatuba ou no aplicativo SOU – Sistema de Ônibus Urbano, na aba ALERTAS E NOTICIAS, disponível na Apple Store e na Google Play.

Confira os horários extras:

Linha 320 – Campo Bonito x Terminal Central

Campo Bonito: 07h, 09h e 11h; Terminal Central: 08h, 10h e 12h

Linha 331 – Terminal Central x Cristo

Cristo: 07h, 08h20; 09h40 e 11h

Terminal Central: 08h, 9h20, 10h40 e 12h

Linha 332 – Terminal Central x Cristo

Terminal Central: 07h15, 08h45, 10h30 e 12h

Cristo: 08h05, 09h35 e 11h20

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte